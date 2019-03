Nicholas Hoult sports voluminous, 1980s-inspired fashion

Anderson’s, see Matchesfashion.com. Ann Demeulemeester, anndemeulemeester.com. Boss, 178-180 Regent Street, London W1 (020-7734 7919; boss.com). Christian Louboutin, 17 Mount Street, London W1 (0843-227 4322; christianlouboutin.com). Daks, 10 Old Bond Street, London W1 (020-7409 4040; DAKS.com). Dior, 160-162 New Bond Street, London W1 (020-7355 5930; christiandior.com). Dolce & Gabbana, 6-8 Old Bond Street, London W1 (020-7659 9000; dolcegabbana.com). Dries Van Noten, driesvannoten.com. Ermenegildo Zegna, 37-38 New Bond Street, London W1 (020-7518 2700; zegna.co.uk). Giorgio Armani, 37 Sloane Street, London SW1 (020-7235 6232; armani.com). Haider Ackermann, haiderackermann.com. Hermès, 155 New Bond Street, London W1 (020-7499 8856; hermes.com). H Lorenzo, hlorenzo.com. Jaeger-LeCoultre, 13 Old Bond Street, London W1 (020-3402 1960; jaeger-lecoultre.com). Kenzo, 31 Bruton Street, London W1 (020-7491 8469; kenzo.com). Lemaire, lemaire.fr. Louis Vuitton, 39-42 New Bond Street, London W1 (020-7998 6286; louisvuitton.com). Manolo Blahnik, 34 Burlington Arcade, Burlington Gardens, London W1 (020-7052 3319; manoloblahnik.com). Margaret Howell, 34 Wigmore Street, London W1 (020-7009 9009; margarethowell.co.uk). Matchesfashion.com, 87 Marylebone Road, London W1 (020-7487 5400; matchesfashion.com). Neil Barrett, 41 Conduit Street, London W1 (020-7734 3645; neilbarrett.com). Paul Smith, 9 Albemarle Street, London W1 (0800-023 4006; paulsmith.co.uk). Roberto Cavalli, 20-22 Sloane Street, London SW1 (020-7823 1879; robertocavalli.com). Salvatore Ferragamo, 24 Old Bond Street, London W1 (020-7629 5007; ferragamo.com). Sean Suen, see H Lorenzo. Sunspel, sunspel.com. Tricker’s, 67 Jermyn Street, London SW1 (020-7930 6395; trickers.com).

Production, Ashumi Sanghvi @ashumiss and MAD Productions @mad_prod. Grooming, Karen Alder at K Management using Boy de Chanel and Chanel Vision d’Asie: L’Art du Detail. Junior fashion editor, Raphaëlle Helmore. Fashion assistant, Honey Elias. Set designer, Trish Stephenson. Photographer’s assistants, Sarah Merrett and Jim Tobias. Digital operator, Sonny McCartney. Set assistants, Laura Godfrey-Faussett and Rebecca Phillips.