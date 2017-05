Mix and match menswear that amps up the smooth

Ami, 75 Duke Street, London W1 (020-7499 0290; amiparis.com). Billionaire, billionairecouture.com and see Harrods. Bottega Veneta, 33 Sloane Street, London SW1 (020-7838 9394; bottegaveneta.com). Brunello Cucinelli, 3 Burlington Gardens, London W1 (020-7287 4347; brunellocucinelli.com). Canali, 126-127 New Bond Street, London W1 (020-7290 3500; canali.com). David Clulow, 41-43 Wigmore Street, London W1 (020-7486 1485; davidclulow.com). Dolce & Gabbana, 6-8 Old Bond Street, London W1 (020-7659 9000; dolcegabbana.com). Drake’s, 3 Haberdasher Street, London N1 (020-7993 0899; drakes.com). DSquared2, 51 Conduit Street, London W1 (020-7734 3492; dsquared2.com). Dunhill, 48 Jermyn Street, London SW1 (020-7290 8609; dunhill.com). Ermenegildo Zegna, 37-38 New Bond Street, London W1 (020-7518 2700; zegna.com). Gieves & Hawkes, 1 Savile Row, London W1 (020-7432 6403; gievesandhawkes.com). Giorgio Armani, 37 Sloane Street, London SW1 (020-7235 6232; armani.com). Harrods, 87-135 Brompton Road, London SW1 (020-7730 1234; harrods.com). Jimmy Choo, 35A Dover Street, London W1 (020-7495 8007; jimmychoo.com). John Smedley, 55 Jermyn Street, London W1 (020-7907 9234; johnsmedley.com). Prada, 16-18 Old Bond Street, London W1 (020-7647 5000; prada.com). Ralph Lauren, 1 New Bond Street, London W1 (020-7535 4600; ralphlauren.co.uk). Russell & Bromley, 128-130 Regent Street, London W1 (020-7734 6991; russellandbromley.co.uk). Tom Davies, 54 Sloane Square, London SW1 (020-7730 5454; tdtomdavies.com).

Grooming, Lee Machin at Caren Agency using Elemis Grooming Range. Model, Edward Wilding at Storm. Fashion assistant, Keyleen Nguyen. Photographer’s assistant, Garth McKee. Digital operator, Jon Rose. Production, Caroline Lamb at Lamb Creative.